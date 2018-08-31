«Дело о ключах» Русского музея окончилось условным сроком

Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при организации системы охраны в Государственном Русском музее. Фигурантам дела грозило до 10 лет лишения свободы, но в результате суд ограничился условным сроком, сообщили 31 августа в судебной пресс-службе города.

По версии следствия, в 2013 году начальник службы безопасности музея Ирина Кузнецова и гендиректор коммерческой фирмы «Фрейм» Николай Дурасов под предлогом поставки музею четырех концентраторов ключевого хозяйства похитили более 4,7 млн рублей. Кроме того, считало следствие, коммерсант под предлогом выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту металлодетекторов и электронных ключей в музее похитил еще более 346 тысяч рублей.

Суд подтвердил, что подсудимые, действуя с корыстным умыслом, с целью личного обогащения, используя служебное положение, вступили в преступный сговор. В Министерство культуры РФ были отправлены заявки на приобретение техники иностранного производства, а получив субсидию, для музея купили оборудование у ООО «Фрейм» за 8,5 млн рублей при фактической стоимости 3,8 млн рублей. Разница была похищена, соучастники распорядились деньгами по своему усмотрению.

Затем, как установил суд, фирма Дурасова проводила в Русском музее техническое обслуживание систем хранения ключей. Акты сдачи-приемки услуг содержали лживые сведения о выполнении работ на сумму 1,4 млн рублей, что на 346 тыс. рублей больше реальной затраченной суммы.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшую начальницу охраны музея суд приговорил к лишению свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, а ее подельника-коммерсанта — к лишению свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданский иск судом удовлетворен, добавили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что директор Русского музея Владимир Гусев в апреле 2016 года заявлял, что внутренняя проверка не подтвердила факта мошенничества. Однако от подробного комментария Гусев тогда отказался, предложив подождать результатов следствия.

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