Назначен врио руководителя управления СКР по Югре

Ханты-Мансийск, , 16:17 — REGNUM Глава СУ СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов 29 августа 2018 года покинул пост по указу президента России Владимира Путина. На данный момент его обязанности исполняет бывший заместитель полковник юстиции Дмитрий Шерман, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Полковник юстиции Дмитрий Шерман окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. Работал следователем в Тюмени. В 2003 году поступил на службу в органы прокуратуры. С 2003 года по 2004 год — старший следователь Нефтеюганской межрайонной прокуратуры. С 2004 года по 2006 год — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры ХМАО. В 2011 году был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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