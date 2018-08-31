В Ленобласти осуждена старушка, получавшая три пенсии в двух странах

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 16:03 — REGNUM Необычное дело пришлось рассмотреть суду в Ленинградской области. На скамье подсудимых оказалась женщина 1939-го года рождения, которая умудрилась оформить себе пенсию в двух регионах в России, уже имея пенсию в Узбекистане.

Как сообщили 31 августа в прокуратуре Ленобласти, в советское время и первые годы после распада СССР женщина жила и работала в Узбекистане. После наступления пенсионного возраста в 1994 году там она оформила пенсию в соответствии с местным законодательством.

В тот же год она переехала в Россию и прописалась в городе атомщиков Сосновый Бор Ленинградской области. Она представила в отдел социальной защиты недостоверные сведения и умолчала о получении пенсии в Узбекистане, чтобы оформить уже российскую пенсию.

Но этого ей показалось мало, и в 1996 году женщина зарегистрировалась на территории Белгородской области, там она вновь использовала недостоверные сведения и не сказала о том, что уже получает пенсию в другом регионе РФ.

«Путем мошенничества при получении выплат за период с 1994 года по 2017 год подсудимой похищены денежные средства, принадлежащие Пенсионному фонду России, на общую сумму 1 млн 252 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре Ленобласти.

Пожилая женщина в ходе процесса полностью признала свою вину и была признана виновной. Но с учетом ее возраста суд назначил наказание без лишения свободы: два года условно с испытательным сроком на два года.