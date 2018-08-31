Убийство инвалида на Урале: один подросток отпущен из СИЗО

Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM На Урале один из подростков, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью инвалида, повлекшем смерть потерпевшего, отпущен под домашний арест. Ходатайство адвоката подростка удовлетворил Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Ранее Берёзовскмй городской суд вынес постановление о помещении его под стражу. Теперь оно отменено.

Ещё одному подростку не удалось выйти из СИЗО. Таким образом, из четверых нападавших двое находятся в СИЗО, ещё два — под домашним арестом.

Напомним, преступление было совершено 9 августа. Четверо мальчиков-подростков и девочка 13 лет заманили 20-летнего местного инвалида в район гаражей. И там подростки забили его до смерти. Девочка снимала всё на видео и затем опубликовала. Преступление вызвало широкий резонанс.

Ранее по теме: На Урале суд отправил под арест всех участников расправы над инвалидом

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале отменили митинг после ареста обвиняемых в расправе над инвалидом