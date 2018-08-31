Убивший жителя Хемница мигрант должен быть депортирован в 2016 году

Хемниц, Германия, , 15:51 — REGNUM Спровоцировавший массовые волнения в немецком Хемнице 22-летний выходец из Ирака должен был быть депортирован из Германии более двух лет назад, пишет издание Welt lt 31 августа.

Согласно информации местного административного суда, мигрант из Ирака Юсиф А. проживал в Саксонии с октября 2015 года. 13 мая 2016 года суд вынес решение о его депортации в Болгарию, поскольку именно в той стране А. подал заявление о предоставлении убежища. Но депортация не состоялась в необходимый срок, а по истечении шести месяцев ведомство по вопросам миграции обязано было вновь пересмотреть его дело.

Как сообщало, убийство 35-летнего жителя Хемница двумя молодыми мигрантами из Ирака и Сирии стало причиной массовых акций протеста и беспорядков 26−27 августа, в которых приняли участие более 6 тыс. человек. На 1 сентября местные правые организации и партия «Альтернатива для Германии» запланировали новую демонстрацию.

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