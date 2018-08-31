Петербургу пообещали тепло в сентябре

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Теплая погода, установившаяся в Петербурге еще в конце апреля, сохранится и в первый месяц осени. Температура в сентябре 2018 года будет на 1−3 градуса выше климатической нормы, а количество осадков не превысит норму.

Такой прогноз сформулировал 31 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Первая половина сентября в городе на Неве днем будет почти летней — 16−20 градусов тепла днем, 8−13 ночью. Во второй половине сентября закономерно похолодает: 9−14 градусов тепла днем, от 4 до 9 градусов — ночью. Наконец, с 20 по 30 сентября в ночные часы начнутся первые заморозки.

Лето-2018 запомнится петербуржцам как одно из самых теплых и солнечных за последние годы. В нем было 86 погожих дней. Трижды в июле и четырежды в августе столбик термометра забирался за отметку в плюс 30 градусов.

Рекорд был поставлен 10 августа, когда воздух прогрелся почти до плюс 32 градусов.

1 сентября в Петербурге будет до 22 градусов тепла. Днем местами могут пройти дожди.

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