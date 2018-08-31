Жители Перми смогут бесплатно провозить в электричках собак и кошек

Пермь, , 15:12 — REGNUM Сейчас жители города Перми возвращаются с дач и очень часто оставляют кошек и собак на участках, фактически обрекая их на смерть от голода и холода. Сотрудники пассажирской пригородной компании решили хоть как-то простимулировать пассажиров, чтобы те забирали питомцев с собой. В вагонах на самом популярном направлении дежурят ветеринары. Они могут бесплатно осмотреть животное. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

"Врач может посмотреть общее состояние животного, — сказала директор ветеринарной клиники Анна Нохрина. — Понятно, что, если есть признаки серьезного заболевания, врач не сможет оказать помощь, но направит в какую-нибудь клинику к конкретному врачу».

Акция продлится до 10 сентября. После этого пассажирам опять придется покупать билеты для своих питомцев. Правда, проезд кошек или собак в электричках обходится недорого — от 50 до 90 рублей.