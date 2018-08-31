«Единая Россия» участвует в улучшении качества и условий образования

Москва, , 15:06 — REGNUM Тем временем с 2016 года в стране реализуется программа по строительству и реконструкции школ. Она предусматривает создание 6,5 млн мест к 2025 году и перевод всех школ в одну смену обучения. Благодаря ей за прошедшие два года было построено более 170 новых современных школ. И к 1 сентября в регионах откроется еще 67 новых школ на 40 тысяч мест. К концу года их будет 186, в них будут учиться примерно 100 тысяч детей. В День знаний в школы пойдут 15,6 млн школьников, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. А первоклассников в этом году столько же, сколько и в прошлом — около 1,8 млн детей, считает координатор партпроекта партии «Единая Россия» «Новая школа», член Президиума Генсовета «Единой России» Алена Аршинова.

На днях Президент РФ Владимир Путин объявил об увеличении объема выделяемых средств на строительство новых школ. В целом по стране за два предыдущих года на строительство новых школ было направлено 53 с лишним млрд рублей, а в ближайшие два года будет направлено уже 75,5 млрд рублей.

«Мы рады, что Президент поддержал наше предложение об увеличении финансирования программы по строительству и реконструкции школ и сделаем все возможное, чтобы все выделяемые из бюджета средства были максимально эффективно использованы в регионах, а новые школы были построены качественно и в срок», — отмечает парламентарий.

«Такую работу мы уже проводим в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа», в том числе во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ и Счетной палатой РФ, которые осуществляют особый постоянный контроль целевого использования, а также эффективности расходования средств на строительство школ и детских садов», — подчеркивает Алена Аршинова.

Строительство новых современных школ позволит не только улучшить условия получения образования обучающимися, но и решить актуальную проблему чрезмерной нагрузки на педагогов, в том числе из-за переполненности классов, наличия вторых и кое-где даже пока ещё третьих смен. Педагоги должны получить возможность работать в комфортных условиях и показывать результат в виде успешных учеников не под давлением проверяющих и надзирающих в сфере образования организаций, а благодаря благоприятным условиям своей работы.

«Наконец-то нам удалось устранить несправедливость в части выплаты учителям за работу на ГИА в 9 классе. По результатам организованной нами проверки выяснилось, что сверхурочный труд педагогов за подготовку и проведение ГИА-9 часто не оплачивается, в связи с тем, что отсутствует законодательная гарантия осуществления таких выплат. С первого января 2019 года — это несовершенство законодательства будет устранено и за работу на ГИА-9 учителя будут получать также, как и на ГИА-11», — считает депутат Госдумы.

Кроме того, важно, чтобы и размер оплаты педагогам за участие в организации и проведении ГИА всех форм был адекватным. Ведь в ряде регионов уровень компенсаций слишком низок. Поэтому министру просвещения Ольге Васильевой направлено предложение ввести единую формулу оплаты труда педагогам за подготовку и проведение ГИА.

«Такая единая формула решила бы проблему прозрачности начисления и адекватности размера оплаты труда педагогов, задействованных в проведении ГИА. Конечно, вопросы оплаты труда относятся к полномочиям регионов, но федеральный центр вправе вырабатывать рекомендации для обеспечения единого подхода. И мы поможем Министерству просвещения в подготовке таких рекомендаций», — подчеркивает Алена Аршинова.

Конечно, актуальные вопросы зарплат учителей не ограничиваются только указанными аспектами. Нужно в целом обратить внимание на систему оплаты их труда, в том числе, чтобы устранить колоссальную разницу в зарплатах педагогов между столицей и регионами. Разные есть варианты, в том числе введение для учителей почасовой ставки оплаты труда либо аналога единой тарифной системы оплаты труда. Все их надо рассматривать, в первую очередь, по критерию наибольшего учета интереса педагогов. Поэтому нам предстоит принять ещё ряд дополнительных решений по вопросам зарплат учителей, чтобы обеспечить им достойный их уровень и справедливое формирование.

«Хочу отметить, что в первом полугодии 2018 года партийному проекту удалось неоднократно защитить права педагогов и в конкретных случаях, получивших широкий общественный резонанс, в частности в Сочи, Таганроге, Йошкар-Оле, Амурской области, где нам удалось добиться справедливости и восстановления прав педагогов», — рассказала Алена Аршинова.

Активисты партийного проекта в регионах совместно с МЧС России проверили пожарную безопасность в 18 тысячах образовательных учреждений. В рамках мониторинга пожарной безопасности было выявлено 25 тыс. нарушений соблюдения норм пожарной безопасности. В ряде субъектов, таких как Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская, Ивановская, Рязанская, Ярославская, Саратовская области — часть выявленных нарушений под контролем координаторов проекта в регионе и регионального МЧС была устранена в назначенный срок. На работу с остальными нарушениями отведен период до начала учебного года 2018/2019.

Многие нарушения соблюдения норм пожарной безопасности связаны с высоким износом инфраструктуры, поэтому в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направлено предложение о разработке специального федерального проекта по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования в целом, который должен предусматривать ремонт студенческих общежитий, учебных корпусов, школ и детских садов.

Кроме того, в 85 регионах были проверены наличие и состояние электронной очереди записи детей в первые классы. В ряде регионов реализована возможность регистрации электронных заявлений на зачисление детей в первые классы через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По итогам проверки были направлены обращения в адрес вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, министров Ольги Васильевой и Николая Никифорова с просьбой создать федеральную электронную систему записи детей в первые классы по аналогии с уже созданной единой федеральной электронной очередью записи детей в детские сады.

В 44 регионах проведены проверки соблюдения в школах норм, правил, требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами в целях повышения безопасности. Устранение выявленных нарушений на контроле координаторов проекта в регионах.

Партийный проект оказывает содействие в реализации поручений Послания Президента РФ Федеральному Собранию на 2018 год в части создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, строительства школ, контроля реализации президентского проекта профориентации школьников «Билет в будущее».

«Важнейшим направлением нашей работы во втором полугодии станет национальный проект (программа) в сфере образования, который должен быть подготовлен в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Эта большая и комплексная программа аккумулирует в себе все выработанные предложения по разным направлениям развития сферы образования для достижения, в том числе, цели вхождения России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования», — отмечает парламентарий.