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Владимирский губернатор лично откроет школу из «зеленой папки» Путина

Общество

1 сентября во Владимире откроется школа №4 в микрорайоне 8-ЮЗ

Владимир, 31 августа 2018, 15:01 — REGNUM  Во Владимире 1 сентября состоится открытие школы №49 в микрорайоне 8-ЮЗ, строительство которой завершилось благодаря вниманию президента РФ Владимира Путина. Как сообщила 31 августа пресс-служба администрации Владимирской области, в церемонии открытия школы примет участие лично губернатор Светлана Орлова.

В школе смогут учиться 1,2 тыс. детей. Кабинеты и залы располагаются в четырех зданиях. В пресс-службе также напомнили, что региональным властям пришлось дважды менять подрядчиков, которые строили здание. Именно плохая работа первых двух компаний стала причиной обращения жителей к президенту, считают в администрации. Напомним, Владимир Путин поручил Светлане Орловой взять строительство школы на контроль на личной встрече в сентябре 2017 года.

«После этого школу достроили буквально за три месяца, однако введение её в эксплуатацию решили отложить еще на полгода — приёмка осуществлялась жестко и неторопливо», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, когда школа была введена в эксплуатацию и была ли.

Несмотря на то, что строительство школы завершено, из бюджета продолжают выделять деньги на окончание работ, напоминает ИА REGNUM. Ранее из городского бюджета выделили 1 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, корректировку проекта и проверку сметы, а после еще почти 5 млн рублей на оплату ранее завершенных строительно-монтажных работ.

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