Югра и Ямал — в десятке самых дорогих «школьных корзин» страны

Ханты-Мансийск, , 15:13 — REGNUM В трёх уральских регионах стоимость школьного чека выше среднего по России. Эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» сравнили расходы родителей на сбор ребенка в школу на 1 сентября 2017 года с аналогичным расходами в 2018 году. В своём исследовании они использовали данные Росстата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети.

В усредненный комплект товаров, приобретаемых родителями накануне учебного года, вошли 15 товаров — повседневная одежда для мальчиков и девочек, спортивный костюм, ранец, стандартный набор канцелярских товаров.

По сравнению с 2017 годом заметнее всего школьный чек вырос в Чукотском автономном округе (13,76%), Чувашской Республике (11,96%) и Тульской области (11%). Разница в расходах родителей на покупку одинакового набора предметов в самом дорогом Камчатском крае и самом дешёвом, в Ингушетии, составляет 7 196 руб. Это меньше, чем в прошлом году, на 400 рублей.

Эксперты отмечают падение цен в Магаданской области, где пошевели все компоненты школьного набора. Однако в целом по России из 15 исследованных товаров цена снизилась только на альбом для рисования — на рубль. На 5−6% подорожали рюкзаки, учебные пособия и обувь. Стоимость набора для девочек традиционно выше, чем для мальчиков. Исключением стала лишь Магаданская область.

Регионы «тюменкой матрёшки» вошли в двадцатку самого дорогого школьного чека. Ханты-Мансийский округ на пятом месте по величине «школьной корзины» после Камчатского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов и Хабаровского края.

В Югре в 2017 году набор для девочек стоил 14 072 рубля, ныне — 14 806 рублей. Для мальчиков в прошлом году — 13 373 рубля, ныне — 14 382 рубля. В целом рост составил 6%.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял шестую позицию в рейтинге по стоимости школьного набора. Чек здесь вырос в 2018 году на 7%. Сбор ученицы в 2018 году обойдётся в 14 551 рубль, ученика — в 14 155 рублей.

В Свердловской области, которая попала на 30-е место, рост стоимости школьного набора составил 2%: для девочек — 12 142 тыс. рублей, для мальчиков — 11 510 рублей.

Челябинская область очутилась на 47 месте, хотя и прибавила за год 7% в стоимости набора. Сбор школьницы-2018 обойдётся в 11 635 рублей, школьника — 10 945 рублей.

Тюменская область по размеру школьного чека оказалась на предпоследнем месте среди уральских регионов, при росте 4%. В рейтинге регион 57-й. Ученический набор для девочки к 1 сентября здесь составил 10 825 рублей, для мальчика — 10 759 рублей.

Самые низкие зарплаты, экономическая стагнация не остановила цены в Курганской области. Набор для девочек там составил 10 182 рублей, для мальчиков — 10 611 рублей. Цены здесь за год выросли на 4%, в рейтинге регион оказался на 63-м месте.

Как отмечают эксперты «ФинЭкспертизы», в целом по России усредненный «школьный чек» в 2018 году оказался равным 11 082 рублей для мальчиков и 11 713 рублей для девочек. По сравнению с прошлым годом средние расходы семьи на подготовку к школе выросли на 3,76%, или в 1,7 раза выше уровня накопленной инфляции.

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