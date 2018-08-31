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Школьникам могут запретить приносить смартфоны на занятия

Общество

Министр просвещения отметила положительный опыт французских школ

Школьникам могут запретить приносить смартфоны на занятия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На уроке

Москва, 31 августа 2018, 14:53 — REGNUM  Министр просвещения России Ольга Васильева считает правильной идею запрета смартфонов в школах.

«Мое мнение какое: французы это делали долго, но правильно, у нас это школы делают и мы будем поощрять. Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому, что и французские наши коллеги,» — сказала Ольга Васильева в пятницу во время Общероссийского родительского собрания.

Министр добавила, что в некоторых российских школах имеются специальные ящики, куда ученик может положить свой телефон. Также есть специальный контрольный сигнальный телефон, по которому родители могут связаться с учителем.

«Возникает вопрос, зачем смартфон, если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть?», — отметила министр.

Во Франции действует законопроект, запрещающий школьникам пользоваться во время занятий личными мобильными устройствами.

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