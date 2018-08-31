Среднее образование в России: единое видение, единое базовое содержание

Москва, , 14:51 — REGNUM В России создается образовательное пространство, которое предполагает единое для всех базовое содержание по всем предметам. Об этом на Общероссийском родительском собрании рассказала министр просвещения Ольга Васильева, отвечая на вопрос из Самары.

«У нас предполагается единое видение, единое базовое содержание. Цель — чтобы качественное образование было одинаково доступно все детям, независимо от того, учатся они в московской школе или в небольшом селе. У нас уже принят единый историко-культурный стандарт, принята предметная концепция по русскому языку и литературе. В октябре принимаем еще семь концепций. В том числе, по географии, обществознанию, что для меня очень важно, и технологии», — подчеркнула министр.

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