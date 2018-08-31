Всемирные игры кочевников стали одним из лучших туристических событий

Астана, , 14:44 — REGNUM Всемирные игры кочевников в Киргизии вошли в топ-3 лучших туристических событий в СНГ на начало сентября 2018 года, сообщает 31 августа аналитическое агентство «ТурСтат».

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности туристических событий. В тройку лучших событий также вошли фестиваль «День Бородина» в Московской области и фестиваль «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, III Всемирные игры кочевников пройдут со 2 по 8 сентября 2018 года в Киргизии. Соревнования состоятся в 37 видах спорта. В них примут участие более 2 тыс. спортсменов из 80 стран.

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