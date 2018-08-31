ФПГ запустил обучающий онлайн-курс по социальному проектированию для НКО

Москва, , 14:38 — REGNUM К началу нового учебного года Фонд президентских грантов запустил обучающий онлайн-курс по социальному проектированию для представителей некоммерческих организаций. За время проведения трех уже прошедших конкурсов представители Фонда президентских грантов пообщались на семинарах и форумах с более чем 24 тысячами лидеров НКО из всех регионов страны.

«Мы обратили внимание, что многие начинают разработку социального проекта с идей мероприятий, и уже потом к ним пытаются привязать актуальность проблемы и социальную значимость. Авторы проектов часто ставят абстрактные цели и не понимают, к каким конкретным положительным изменениям в жизни людей должен привести их проект, какую конкретную проблему он решит. А без этого они не могут составить логичный календарный план и обосновать бюджет», — объяснил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Одна из основных задач курса — повысить качество разрабатываемых социальных проектов, подаваемых на конкурсы президентских грантов.

«Уроки, основанные на примерах успешно работающих организаций, помогут представителям НКО структурировать свой проект таким образом, чтобы он стал понятен и грантодающим организациям, и СМИ, и обществу в целом», — отметил Илья Чукалин.

Он добавил, что аудитория курса не ограничена только НКО, пройти обучение может любой желающий. Используя материалы курса, человек сможет сформировать свою команду, создать жизнеспособный план и добиться своей цели. Курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта» включает в себя 10 уроков с короткими обучающими видео и практическими заданиями. Ведущие курса — руководство Фонда президентских грантов, эксперты — руководители некоммерческих организаций. Все уроки являются бесплатными и уже доступны на сайте онлайнкурсы.президентскиегранты.рф