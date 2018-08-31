Видеоролик с взрывом гидроцикла на Кубани оказался подделкой

Краснодар, , 14:24 — REGNUM Запись момента взрыва гидроцикла с двумя пассажирами в районе посёлка Кабардинка в Геленджике, попавшая в сеть, оказалась фейком. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар», который и опубликовал видео происшествия.

Как пояснил администратор канала, сделано это было для того, чтобы проучить нечестных журналистов.

«Журналисты берут информацию из социальных сетей, не проверяя, не переписывая, не уточняя детали, не получая комментарии», — сказал в интервью «Кубанским новостям» с администратор телеграм-канала ЧП-Краснодар, заявив, что кубанская журналистика в последнее время «превратилась в конвейер по штамповке фейковых новостей», а уважаемая некогда профессия журналиста напоминает скорее «сарафанное радио».

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«Вчера вечером мы, устав от местных журналистов, которые беззастенчиво воруют у нас посты, решили создать им очередной инфоповод. И опубликовали пост о взрыве гидроцикла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, проверкой сообщения об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан в Краснодарском крае, которое появилось 31 августа в средствах массовой информации, занимается следственный комитет.

По данным, обнародованным в прессе, 29 августа 2018 года в акватории Чёрного моря на одном из пляжей в районе Кабардинки при катании двух туристов на гидроцикле взорвался водяной двигатель. Оба туриста получили тяжёлые травмы. Сейчас они находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.