Радиационная обстановка в Томской области признана удовлетворительной

Томск, , 14:24 — REGNUM Специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования проанализировали данные постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки за 2017 год и пришли к выводу, что радиационная обстановка является удовлетворительной. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Сибирского химического комбината.

В подготовленном докладе «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году» говорится, что среднесуточная мощность дозы гамма-излучения на местности в 30-километровой зоне Сибирского химического комбината (СХК, входит в компанию Росатома «ТВЭЛ») и в Томске составляла от 8 до 13 мкР/ч, что соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для Западной Сибири и Томской области.

«Ядерных и радиационных аварий на радиационно-опасных объектах не было, радиоактивного загрязнения окружающей среды не зарегистрировано», — говорится в сообщении предприятия.

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году» размещен на сайте ОГБУ «Облкомприрода» в разделе «Государственные доклады» и на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

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