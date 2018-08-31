Школы в Хакасии: дом, который нужен всем

Абакан, , 14:23 — REGNUM «Учительский дом» — современный многофункциональный высокотехнологичный объект, где созданы максимально комфортные условия и для учителя, и для учеников, и для дошколят.

Суть проекта заключается в том, что расположены названные объекты не в городах, а буквально посреди тайги, степи, в населенных пунктах, которые принято называть «малыми и отдалёнными сёлами».

В Хакасии успешно действует своя республиканская программа — «Развития малых и отдалённых сёл». Учительский дом — лишь один из компонентов республиканской программы развития малых и отдалённых сёл. И он, кстати, привел к тому, что в Хакасии за последние годы не исчезло с карты ни одно село. Такой регион в России — единственный.

Глава Хакасии Виктор Зимин поставил своему аппарату именно такую цель. Во-первых, потому что в такие, буквально маленькие и чаще всего отдалённые сёла учителя просто не едут. Хотя на первоначальном этапе в Республике Хакасия за подобный переезд к новому месту работы любому выпускнику вуза выделялся грант в 500 тысяч рублей. В качестве условия — пять лет работы в сельской школе. Однако практика не оправдала себя.

Во-вторых, проблема малокомплектных школ известна всей России, но почти везде её решают одинаково — через так называемую «оптимизацию», то есть через их закрытие. После чего детей направляли либо в интернат с первого класса, либо их доставку в школу обеспечивал школьный автобус, и тогда дети проводили в дороге 2−3 часа в день.

Специалисты министерства образования Хакасии изучили опыт многих территорий России, даже нашли нечто похожее в Пермском крае, а после анализа и расчётов представили главе Хакасии новый проект.

Виктор Зиминым его одобрил, и теперь в Хакасии строят не только дома для учителей, но и «учительские дома».

«Учительский дом» — это место, где учитель живёт и одновременно работает. Очевидная выгода идеи заключается в совмещении под одной крышей и учительского жилья, и самого образовательного учреждения.

На деле это два учебных класса. Плюс большой холл, спортзал, столовая, кухня, гардероб, учительская, санузел, элетрощитовая. Вокруг школы площадка для занятий спортом на улице и небольшой опытно-учебный участок. Здесь же квартира учителя с отдельным входом — из двух спален, большой гостевой комнаты, кухни, кладовых. У здания в целом своя котельная, следовательно, автономное отопление, вода (в том числе горячая).

Изначально учительский дом был рассчитан на 15 человек — две учебные группы, которые объединят детей начальных классов. Но далее проект был доработан до 20 и более учеников.

В деревне Политово здание школы было построено в конце 19 века. Оно уже не отвечало любым требованиям, а самое печальное: учительница, каждый день ездила сюда на такси из соседней деревни. В отдельные дни из-за паводка она вообще не могла попасть на работу. И лишь строительство учительского дома гарантировано решало местную проблему

В селе Верх-Сиры школа была возведена в 1957 году из обломков церкви, разрушенной еще в 30-х годах. Отопление печное, колонка и туалет на улице. Учительница снимала «угол» и собиралась уезжать по причине отсутствия жилья.

В деревне Смирновка школа строилась, достраивалась и пристраивалась в разные годы и состояла из нескольких неудобных помещений. Сюда каждый день ездила молодая учительница из соседнего села, и тоже была готова отказаться от работыв. То есть ситуация однозначно вела к тому, что предложенную идею необходимо срочно реализовывать. Иначе школы рисковали остаться без педагогов.

Таким образом было принято решение, что в строительстве будут использованы самые лучшие, самые качественные материалы. Глава Хакасии Виктор Зимин распорядился, чтобы все школы были оснащены по последнему слову науки и техники, в том числе мультимедийными досками.

В итоге первый «Учительский дом» был построен в 2010 году в селе Политово Аскизского района. В 2012 году он появился в деревне Смирновка Алтайского района. В 2013-ом в селе Верхние Сиры, Таштыпского района, в 2015-ом в сёлах Кагаево и Кожухово, Орджоникидзевского района и буквально в июне текущего года «Учительский дом» был сдан в селении Трошкин Ширинского района.