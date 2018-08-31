В День знаний в Воронежской области – до +35

Воронеж, , 14:16 — REGNUM 1 сентября, в День знаний в Воронежской области ожидается сильная жара — по прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать +35 градусов по шкале Цельсия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В регионе в связи с сильной жарой объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают: в такую жаркую погоду лучше оставаться дома и по возможности не выходить на улицу.

Отметим, что во всех школах праздничные линейки по традиции проходят утром — по прогнозу, до 12:00 температура воздуха не превысит 29 градусов.

1 сентября в Воронеже за парты сядут более 100 тыс. школьников. Линейки в День знаний пройдут в 118 школах города.