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В День знаний в Воронежской области – до +35

Общество

Объявлено штормовое предупреждение

В День знаний в Воронежской области – до +35
Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Воронеж, 31 августа 2018, 14:16 — REGNUM  1 сентября, в День знаний в Воронежской области ожидается сильная жара — по прогнозу синоптиков, температура воздуха может достигать +35 градусов по шкале Цельсия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В регионе в связи с сильной жарой объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают: в такую жаркую погоду лучше оставаться дома и по возможности не выходить на улицу.

Отметим, что во всех школах праздничные линейки по традиции проходят утром — по прогнозу, до 12:00 температура воздуха не превысит 29 градусов.

1 сентября в Воронеже за парты сядут более 100 тыс. школьников. Линейки в День знаний пройдут в 118 школах города.

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1 сентября 2018 года
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