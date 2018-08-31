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Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ остается напряженной — Россельхознадзор

Общество

Вирус АЧС, поражающий диких кабанов и домашних свиней, очень устойчив во внешней среде

Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ остается напряженной — Россельхознадзор
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свиньи

Москва, 31 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы с начала текущего года в 17 регионах Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости источник в пресс-службе Россельхознадзора.

По словам источника, на территории страны эпизоотическая ситуация по АЧС остается напряженной.

Представитель службы добавил, что случаи заражения свиней данным заболеванием зарегистрированы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Орловской, Тверской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ивановской и Ростовской областях, Краснодарском края и Крыму.

Вирус АЧС, поражающий диких кабанов и домашних свиней, очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине.

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Чума свиней
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