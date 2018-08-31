ООН: Китай должен прекратить задержание мусульман-уйгур

Женева, Швейцария, , 14:15 — REGNUM Эксперты ООН по правам человека призвали Китай закрыть «лагеря перевоспитания», которые, как утверждается, направлены против мусульман уйгурской общины, сообщает Liputan6.

ООН также призвал Пекин немедленно освободить людей, задержанных по причинам «борьбы с терроризмом».

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил, что, по их оценкам, «от десятка тысяч до 1 миллиона уйгуров» задержаны в провинции Синьцзян.

Издание сообщает, что в этих лагерях уйгурские мусульмане были вынуждены отказаться от своих религиозных убеждений и «полностью полюбить» правящую коммунистическую партию.

МИД Китая отклонил эти утверждения. Китай отрицает существование подобных лагерей и утверждает, что преступники, участвующие в незначительных нарушениях, направляются в центры временного задержания.

«Аргумент о том, что «миллион уйгуров содержатся в центрах перевоспитания», совершенно не соответствует действительности», — заявил представитель Китая в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Провинция Синьцзян расположена на северо-западе Китая. Это самая большая по площади территориально-административная единица КНР. Синьцзян населяют 47 национальностей, наиболее многочисленные из них — уйгурцы.