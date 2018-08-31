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Актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован

Общество

«Я сейчас лежу в больнице»

Актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован
Okras
Вахтанг Кикабизде

Тбилиси, 31 августа 2018, 13:55 — REGNUM  В Грузии госпитализирован актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» сам артист, отвечая на вопрос, пойдет ли он на похороны певца Иосифа Кобзона.

«Никто не приглашал на похороны (Иосифа Кобзона), — сказал Кикабидзе. — Я сейчас лежу в больнице».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве скончался народный артист СССР, политический деятель Иосиф Кобзон. У певца в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание.

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