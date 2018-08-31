В Петербурге будут судить мужчину, обокравшего музей в Павловске

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге перед судом в скором времени предстанет мужчина, проникший в помещения государственного музея-заповедника «Павловск» и укравший оттуда, по версии следствия, пресс-папье начала XIX века стоимостью около 1 млн рублей. После кражи в музее предполагаемый преступник похитил еще три тысячи рублей из торгового павильона.

Как сообщили 31 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, уголовное дело в отношении мужчины поступило в Пушкинский районный суд.

Кража из музея, как считает следствие, произошла в ночь на 15 июня текущего года. Обвиняемый разбил камнем стекла двери музейного зала и проник в помещения «Комнаты Марии Федоровны».

Из кабинета «Фонарик» он вынес пресс-папье золоченой бронзы 1814 года, сделанное в память сражения под Полоцком в период Отечественной войны 1812 года. Ориентировочная стоимость раритета — 950 тыс. рублей.

В тот же день, после кражи денег из кассового аппарата торгового павильона, мужчина был задержан в Петербурге в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый вину признал, но от дачи показаний отказался. Он находится под стражей.