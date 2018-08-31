До конца 2020 года в Москве планируют построить ещё 300 школ

Москва, , 14:03 — REGNUM До конца 2020 года в Москве планируют построить 300 новых школ. Об этом на Городском открытом августовском педагогическом совете, который состоялся в рамках Московского международного форума «Город образования» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

Столичный градоначальник заявил, что за последние восемь лет нормативы финансирования школьного образования в Москве выросли в 2,5 раза, а доля школ, реализующих от трёх программ профильного образования, — в 98. Также увеличилось количество школ и детских садов: с 2011 по 2017 годы в Москве построили 300 школ и детских садов.

«Сегодня по критерию читательской и математической грамотности московские школы занимают 6-е место в мировом рейтинге PISA, а 300 наших лучших школ — на втором месте в мире по качеству образования», — подчеркнул он.

Собянин также затронул тему мер поддержки столичных педагогов: так, с 1 сентября 2018 года доплату в размере 10 тыс. рублей в месяц учителя получат за работу в Московской электронной школе. Кроме того, с 1 августа 2018 года педагогам дополнительно выплачивают 12 500 руб. в месяц за руководство классом в 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр столицы заявил, что средний уровень качества образования в Москве вырос более чем в два раза.

Читайте подробнее: Собянин заявил об особом качестве образования в Москве