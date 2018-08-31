В Ростове-на-Дону закрыли детскую железную дорогу

Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM Детская железная дорога в Ростове-на-Дону, расположенная в парке имени Островского, закрыта на реконструкцию. Предполагается, что в ходе ремонта деревянные шпалы заменят на железобетонные, обновят перроны и отреставрируют депо. Сообщается, что появится гидроколонка для заправки паровоза водой.

Также сотрудники железной дороги сообщают о сюрпризах, которые ожидают юных пассажиров в новом сезоне.

Напомним, длина железнодорожного полотна составляет 3,97 километра. По информации из некоторых источников, в последний раз работы проводились здесь в 2006 году. Так, 12 лет назад были частично заменены рельсы и стрелки возле депо, дорогу оснастили электроприводами, современными микропроцессорными системами сигнализации, централизации, блокировки. Железная дорога оснащена светофорами, на четырёх переездах установлены сигнализации — световая и звуковая. Вокзал на платформе имени Вити Черевичкина был отремонтирован.

Отметим, что торжественное открытие детской железной дороги в Ростове-на-Дону состоялось 9 ноября 1940 года. Тогда она носила название Малой Ворошиловской. В годы Великой Отечественной войны железнодорожное полотно не эксплуатировалось. В июле 1946 года по отремонтированным путям составы были запущены вновь.