Министр просвещения РФ выступила против оценок в первом классе

Москва, , 13:21 — REGNUM В России в первых классах оценок быть не должно, поскольку они ни к чему хорошему не приведут, заявила 31 августа министр просвещения РФ Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании в Москве.

«Там (в первом классе) мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился, — заявила Васильева. — В первом классе, мне кажется, оценки точно ни к чему хорошему не приведут».

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При этом, по ее словам, для средней и старшей школы вопрос о необходимости оценок не обсуждается, поскольку они показывают объективный уровень знаний учеников.

Напомним, ранее сообщалось, что Рособрнадзор начал обсуждение вопроса об отказе от пятибалльной системы школьных оценок. По мнению замглавы ведомства Анзора Музаева и главы Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова, эта система давно устарела и фактически является системой четырёх оценок, поскольку единица не ставится.

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