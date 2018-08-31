СКР возбудил дело после похищения детей в Истре

Истра, Московская область, , 13:04 — REGNUM По факту похищения малолетних детей в городе Истре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «д» «ж» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Инцидент произошел 28 августа в деревне Ламишино Истринского района. По предварительным данным следствия, похищение двух девочек 7 и 9 лет совершила их 43-летняя мать, ранее лишенная родительских прав. По версии следствия, помогал женщине совершить преступление знакомый мужчина.

Отмечается, что малолетние девочки были похищены с территории дачного участка в деревню Ламишино, насильно усажены в транспортное средство и увезены с места происшествия в неустановленном направлении.

Позже сотрудникам правохранительных органов удалось задержать водителя автомобиля, на котором увезли детей. Мужчина во время допроса у следователя дал признательные показания.

«Девочки переданы отцу, угрозы их жизни и здоровью не имеется», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции продолжают расследование данного уголовного дела.

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