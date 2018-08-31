В Некоузском районе Ярославской области благоустроили 4 двора

Новый Некоуз, Ярославская область, , 13:02 — REGNUM В Некоузском районе Ярославской области завершено благоустройство 4 дворов по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Благоустроены дворы в районном центре Новом Некоузе на улицах Советской и Лесной, а также в поселке Волга в Фабричном переулке и на улице Орджоникидзе. Частично завершены и работы в Центральном парке Нового Некоуза.

Обустройство парка за счет средств программы «Решаем вместе!» началось в прошлом году. В этом — мы продолжаем работы: в марте объект стал победителем народного голосования за общественные территории, и на проведение работ было выделено порядка 2,4 миллиона рублей», — рассказал первый заместитель главы администрации Некоузского района Павел Демидов.

В парке на дорожках появилась тротуарная плитка, посажены новые деревья, устанавливаются новые светильники.

В поселке Волга сделана новая крытая сценическая площадка на Центральной площади, проведены работы по благоустройству парка, приобретено оборудование для местной школы.

Всего по программе «Решаем вместе!», которая реализуется при поддержке партии «Единая Россия», Некоузский район получит более 12 миллионов рублей. Работы продолжаются в поселках Борок и Октябрь, селах Воскресенское, Парфеньево, Спас-Ильдь. Благодаря проекту благоустройство пришло в села, где его из-за нехватки бюджетных средств не было очень давно.