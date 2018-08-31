В опорный вуз Ростовской области поступило более 13 тыс. абитуриентов

Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM Абитуриентами Донского государственного технического университета — опорного вуза Ростовской области — стали более 13 тыс. студентов из разных уголков России, от Сахалина до Калининграда. Из них более 900 ребят прибыли из 40 стран — от Вьетнама до Марокко. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе вуза 31 августа.

Уточняется, что больше половины абитуриентов — около 5,7 тыс. человек — поступили на бюджетную форму обучения. По целевому направлению в ДГТУ будет обучаться 121 человек.

«Конкурс по вузу составил 7,65 человека на место. Самый большой конкурс отмечен на специальностях «экономика», «менеджмент», «лингвистика». Большим спросом пользовались также строительные, компьютерные и инженерные направления подготовки», — отметили в университете.

ИА REGNUM напоминает, что в День знаний у здания ДГТУ в Ростове-на-Дону состоится торжественная линейка, посвященная началу учебного года. В этот день на площади Гагарина будет зажжён символический огонь знаний. На площадке перед зданием Донского государственного технического университета — опорного вуза Ростовской области — состоится торжественная церемония вручения студенческих билетов и зачётных книжек, будет развернута интерактивная выставка факультетов и подразделений вуза. Первокурсники также смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

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