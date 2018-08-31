Дело о растлении воспитанниц брянского интерната дошло до суда

Брянск, , 12:53 — REGNUM В Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Жуковка, который обвиняется в растлении двух воспитанниц местного дома-интерната. Как сообщили 31 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, 45-летний мужчина платил 15-летним девушкам «незначительные» деньги за секс.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении двух лиц». Следователи считают, что в 2017 году он уговорил двух воспитанниц интернета вступить с ним в половую связь. Встречи проходили на квартире мужчины и в его автомобиле. Взамен обвиняемый дарил девушкам подарки и давал «незначительные денежные суммы».

Отметим, что громкий скандал, разразившийся из-за этого дела в Брянской области, стал поводом и для другого уголовного дела — в отношении сотрудников интерната, которые не досмотрели за подопечными и теперь подозреваются в халатности.

ИА REGNUM напоминает, что известно о ситуации, сложившейся в интернате, стало в марте 2018 года. Тогда сенатор Елена Мизулина направила главе СКР обращение с просьбой взять дело под контроль. Также член Совета Федерации сообщила, что одна из девочек, рассказавшая о ситуации, подвергается давлению со стороны руководства интерната. При этом местные СМИ тогда написали, что для школьниц такие занятие были источником дополнительного заработка.

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