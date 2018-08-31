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В Новгородской области начинается вакцинация против гриппа

Общество

В прошедший эпидемический сезон инфекциями верхних дыхательных путей переболело 12% населения региона

В Новгородской области начинается вакцинация против гриппа
Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР
Вакцинация

Великий Новгород, 31 августа 2018, 12:47 — REGNUM  В медицинские организации Новгородской области поступила первая партия вакцины против гриппа для иммунизации и взрослых, и детей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, это вакцина «Совигрипп» отечественного производства, которая применялась в Новгородской области и в прошлом эпидемическом сезоне и показала свою высокую эффективность.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлый эпидсезон инфекциями верхних дыхательных путей переболело 12% населения региона — почти 75 тыс. человек, в том числе 159 человек переболели гриппом. Из числа заболевших гриппом 90% не были привиты перед началом эпидемического сезона.

В ведомстве отметили, что всего прошлой осенью в регионе привили 249,2 тыс. человек — охват населения прививками против гриппа впервые достиг 41% от общей численности (в 2016 году этот показатель составлял 31%, в 2015 году — 26%).

В министерстве здравоохранения Новгородской области отметили, что наиболее благоприятен для иммунизации период с августа по октябрь.

Сейчас, по данным медиков, эпидемическая ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями в Новгородской области — благополучная.

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Грипп, ОРЗ
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