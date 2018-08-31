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Еврокомиссия предложит отменить перевод часов на зимнее время

Общество

Ранее эту инициативу поддержали 80% из 4,6 миллионов опрошенных граждан ЕС

Брюссель, 31 августа 2018, 12:43 — REGNUM  Еврокомиссия разработает законопроект об отмене перевода часов на зимнее время, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер в пятницу, 31 августа, передает La Stampa.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия опросила 4,6 миллиона граждан ЕС, 80% которых высказались за отмену перевода часов.

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Также на отмене перевода настаивали эксперты ЕК из Финляндии, Литвы, Швеции и Португалии, где проводились исследования, согласно которым перевод часов отрицательно сказывается на психофизическом состоянии людей.

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Экономика Евросоюза
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