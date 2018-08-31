В Ростове-на-Дону студенты зажгут огонь знаний

Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В День знаний в Ростове-на-Дону торжественные линейки, посвященные началу учебного года, состоятся не только в общеобразовательных учреждениях. Студенты высших учебных заведений также примут участие в праздничных мероприятиях, сообщает ИА REGNUM 31 августа.

В этот день символический огонь знаний будет зажжён на площади Гагарина. На площадке перед зданием Донского государственного технического университета — опорного вуза Ростовской области — состоится торжественная церемония вручения студенческих билетов и зачётных книжек. В 2018 году ДГТУ стал альма-матер более чем для 13 тыс. абитуриентов.

В вузе уточнили, что на площади Гагарина в честь Дня знаний будет развернута интерактивная выставка факультетов и подразделений вуза. Первокурсники смогут не только познакомиться с внеучебной деятельностью, но и принять участие в конкурсах и викторинах.

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