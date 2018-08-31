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Роснедра проинспектируют водозаборы в регионах страны

Общество

Учёт подземных вод для недопущения их деградации необходимо провести регионам

Москва, 31 августа 2018, 12:21 — REGNUM  Учет подземных вод, чтобы не допустить их деградации, необходимо провести в регионах Российской Федерации. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Киселев в ходе видеоконференции с зампредседателя правительства Рязанской области Виталием Артёмовым.

«Киселев дал поручение территориальным органам Роснедр проинспектировать водозаборы в регионах объемом свыше 500 м3 в сутки, — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России. — Соответствующая работа необходима также в отношении водозаборов, находящихся в ведении субъектов».

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