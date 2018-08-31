Большинство граждан РФ высказалось за наказание экстремистских репостов

Москва, , 12:21 — REGNUM По мнению более чем половины граждан России, пользователи социальных сетей должны нести ответственность за репост экстремистских материалов. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, 55% граждан страны отметили необходимость наказывать не только за публикацию, но и за репосты экстремистских материалов. Против привлечения к уголовной ответственности за репост указанной информации выступило 23% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Самаре суд принял решение оставить под стражей обвиняемую в экстремизме главу организации «Община коренного русского народа Самарской области» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любовь Кузаеву. Она является фигуранткой дела о размещении в интернете материалов экстремистской направленности.

Читайте также: Обвиняемую в экстремизме самарскую пенсионерку оставили под арестом