«Карта российской науки»: Минобр принял в эксплуатацию неработающую систему

Москва, , 12:11 — REGNUM Минобрнауки потратило 450 млн рублей на не работающую «Карту российской науки». Об этом говорится в опубликованном 31 августа отчёте о результатах контрольных мероприятий в бюллетене Счётной палаты РФ №8.

«Проверка показала, что разработанная компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» карта не соответствовала требованиям техзадания и содержала функциональные ошибки. Однако Минобрнауки не только приняло работы ненадлежащего качества, но и не воспользовалось гарантийными обязательствами компании по устранению недостатков, что привело к дополнительным расходам бюджета в размере 79 млн руб. в связи с необходимостью доработки карты», — говорится в документе.

«В результате информационная система, на разработку которой было израсходовано почти 450 млн руб., с февраля 2017 году перестала функционировать из-за многочисленных неисправностей и недостатков, сообщили в Счётной палате», — указывают в Счётной палате.

Минобрнауки России реализовывало проект по созданию Информационной системы «Карта российской науки» в 2012—2016 годах. В целях разработки и наполнения Карты было заключено три госконтракта общей стоимостью 364,7 млн руб., в том числе контракт с компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» на 90 млн руб. и два контракта с Государственной публичной научно-технической библиотекой на 275 млн рублей. Сведения о неэффективном использовании средств Минобрнауки направлены в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России и Генпрокуратуру.