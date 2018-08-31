В Красноярском крае за парты сядут более 38 тысяч первоклассников

Красноярск, , 12:08 — REGNUM В Красноярском крае День знаний готовятся отметить более 347 тысяч учеников, в том числе более 38 тысяч первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 августа, в региональном министерстве образования.

В регионе есть 30 школ, в которых в этом году первый звонок прозвучит для одного ребёнка. Всего в крае откроются 85 школ, где будут обучаться от одного до десяти детей.

В кадетских корпусах края за парты сядут 2234 ученика, в Мариинских гимназиях — 560 учениц.

Праздничные линейки в школах Красноярска пройдут 1 сентября. В 116 школ города придут 111,5 тысячи учеников, в том числе 13 тысяч первоклассников. Больше всего первых классов сформировано в школе №153 — 18. В школе №30 сформирован один первый класс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, формирование первых классов в Красноярском крае началось с 1 февраля 2018 года и продолжалось до конца августа.

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