Более 9 тыс. незаконных свалок ликвидированы в Подмосковье

Москва, , 12:07 — REGNUM За два месяца работы штаба по ликвидации несанкционированных свалок в Подмосковье ликвидированы порядка 9,1 тыс. мест скопления отходов. Об этом сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора.

Отмечается, что на сегодняшний день после проверки административно-техническими инспекторами были уничтожены 9,1 тыс. скоплений бытовых отходов.

«7,7 тыс. адресов ликвидации были лично проверены и подтверждены административно-техническими инспекторами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов заявил, что по Подмосковью 11−12 августа прокатилась новая волна «мусорных» протестов: на этот раз против планов властей расширить полигон «Непейно» в Дмитровском районе и построить мусороперерабатывающий завод в Сергиево-Посадском районе.

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