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Во Владивостоке обсудили практики в сфере дополнительного образования детей

Общество

Участники круглых столов работали с учёными-разработчиками новой образовательной практики

Владивосток, 31 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Обсуждение образовательных практик в сфере дополнительного образования прошло на III международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» во Владивостоке, сообщает 31 августа пресс-служба Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

В мероприятии приняли участие сотрудники Окружного координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских кадров в Дальневосточном федеральном округе (ОКЦ), действующего на базе Педагогического института ТОГУ.

«Участие в конференции было очень продуктивным, интересным. Актуальные темы дискуссий, интерактивный формат площадок и помощь коллег позволили найти ответы на многие вопросы, поделиться своим опытом работы и освоить новые для нас методики работы», — пояснила кандидат педагогических наук, доцент Светлана Шедина.

Отмечается, что мероприятия конференции проходили в течение трех дней в формате круглых столов с учёными-разработчиками новой образовательной практики. При этом работали творческие лаборатории для педагогов-практиков, площадки педагогического проектирования, а также проводились мастер-классы и презентации образовательных продуктов.

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Дополнительное образование
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