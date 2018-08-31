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Известный буддийский монах обвиняется в сексуальных проступках

Общество

Ши Сюэчэн, член Коммунистической партии Китая и бывший глава китайской ассоциации буддистов, был снят с должности настоятеля монастыря в Пекине

Известный буддийский монах обвиняется в сексуальных проступках
Василий Верещагин. Буддиский лама на празднике в монастыре Пемиончи. Сикким. 1875

Пекин, 31 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Известный буддийский монах в Китае, бывший председатель Буддийской ассоциации КНР, Ши Сюэчэн был снят с должности настоятеля монастыря Лунцюань в Пекине, сообщает Sindonews.

Увольнение произошло после того, как монаха обвинили в сексуальных проступках.

Высший религиозный орган Китая заявил, что Ши Сюэчэн, член Коммунистической партии Китая и бывший глава китайской ассоциации буддистов, был снят с должности настоятеля монастыря после того, как двое монахов обвиняли его в сексуальных и финансовых нарушениях.

95-страничный отчет, составленный двумя монахами, был распространен в Интернете. В докладе говорится, что, женщины-монахини подвергались сексуальному насилию со стороны Ши Сюэчэн, который утверждал, что сексуальные отношения являются частью буддизма.

Сам Ши Сюэчэн не согласен с обвинениями, назвав отчет «подделкой».

51-летний Ши Сюэчэн — известный религиозный деятель Китая, имеющий множество последователь. Напомним, в Китае насчитывается около 250 миллионов буддистов.

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Буддизм
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