Жительница Иркутской области 77 лет хранила секрет о дате своего рождения

р-н Черемховский, Красноярский край, , 11:56 — REGNUM В Иркутской области спустя 77 лет местная жительница сможет отмечать свои дни рождения согласно настоящей дате появления на свет. Дело в том, что все эти годы 95-летняя женщина скрывала подлинную дату своего рождения. В настоящее время справедливость восстановлена. Об этом ИА REGNUM 31 августа сообщили в пресс-службе Черемховского районного суда Иркутской области.

Этот секрет пенсионерка так бы и унесла с собой в могилу, если бы не необходимость вступить в наследственные права, которая заставила женщину обратится в суд. Как рассказала сама местная жительница, свидетельство о рождении она уничтожила ещё в годы Великой Отечественной Войны, скрывая от военкомата свой несовершеннолетний возраст.

«Чтобы попасть на фронт, в 1941 году девушка дрожащей рукой приписала лишних три месяца к дате рождения. Так, 17-летняя комсомолка попала Советскую Армию и прошла всю войну», — добавили в пресс-службе.

Все это время Мария Ивановна отмечала свои дни рождения в дату, которую просто придумала.

«Я долго боялась ответственности за этот обман, да и время тогда было другое», — призналась женщина в судебном заседании.

Напомним, по официальным данным, за годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 455 тыс. красноярцев, а это каждый пятый житель края, из них 165 тыс. человек домой не вернулись.