Версия о взрыве на борту Ту-154 под Смоленском не подтвердилась — СКР

Москва, , 11:56 — REGNUM Версия польской стороны о возможном взрыве на борту самолет Ту-154, упавшего в Смоленской области, не нашла никакого подтверждения. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

В ведомстве отметили, что специалисты тщательно проверили все версии, в том числе высказанные польской стороной.

«У российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего, — говорится в сообщении. — К трагедии привела совокупность факторов».

По мнению экспертов, катастрофа самолета Ту-154 произошла из-за ошибочных действий главного пилота и экипажа.

Отмечается, что российские специалисты находятся в постоянном взаимодействии со своими польскими коллегами. Расследование причин падения воздушного судна Ту-154 под Смоленском продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку упал самолет Ту-154. В результате трагедии погибли глава Польши, государственные деятели страны и пилоты.

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