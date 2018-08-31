Новосибирские аграрии отстают по темпам уборочной, но надеются на качество

Новосибирск, , 11:53 — REGNUM В Новосибирской области 135 сельхозпроизводителей из 24 районов приступили к уборочной кампании, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Региональные власти надеются, что по итогам уборочной регион полностью закроет внутренние потребности в зерне. Сейчас валовой сбор составляет 141,8 тыс. тонн при средней урожайности 25,1 ц/га.

По словам и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, по данным на 31 августа обмолочено зерновых культур на площади 56,4 тыс. га.

К уборке пшеницы приступили в Новосибирском, Колыванском и Искитимском районах области: здесь уже обмолочено 310 га с урожайностью 32,7 ц/га.

«Уборка сложная, но мы к этому готовились. При том, что по темпам уборки мы отстаём от прошлого года, качественно имеем более высокие результаты: урожайность существенно выше прошлого года, — сказал журналистам Лещенко в ходе пресс-тура в Колыванский район. — Минсельхоз региона ежедневно мониторит уборку урожая в каждом районе, чтобы завершить уборочную кампанию в оптимальные агротехнологические сроки — до середины октября».

Новосибирские аграрии также приступили к уборке озимых, ячменя, овса и кукурузы.

Ещё до начала проведения уборочной кампании сельхозпроизводителям Новосибирской области из областного и федерального бюджетов перечислено более 2,5 млрд рублей. В ближайшее время региональный минсельхоз перечислит ещё 211 млн рублей государственной поддержки, выделенных из резервного фонда на возмещение части затрат на приобретение ГСМ.

Прогноз уборочной кампании в регионе: валовый сбор зерна — 2,3 млн тонн в бункерном весе при средней урожайности 16,4 ц/га, после доработки валовый сбор может составить 2,1 млн га.

«Ожидаемый сбор покрывает внутренние потребности региона в зерне, позволит закрыть потребности в семенах, фураже для общественного животноводства, личных подсобных хозяйств. Объём зерна урожая этого года на свободную реализацию и для расчётов с кредиторами предположительно составит 816,1 тысяч тонн. В том числе за пределы региона в этом году нужно будет вывезти около 350 тысяч тонн зерна», — заявил Евгений Лещенко.

В ходе уборочной кампании-2018 сельхозпроизводителям Новосибирской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,4 млн га, включая основную сельскохозяйственную культуру — пшеницу — на площади 900 тысяч га.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Новосибирской области был отменён режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, введённый в 7 июня из-за непогоды. При этом достигнутые ранее договоренности с федеральным центром о неприменении штрафных санкций за недостижение отдельных целевых показателей в растениеводстве сохранились.

Режим ЧС был введён на территории региона из-за холода и переувлажнения почвы в период посевной кампании.

Напомним, май текущего года оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Новосибирской области. На начало июня посевная кампания была проведена лишь на площади 1 млн га (53,1% от плана) из 2,4 млн га.

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