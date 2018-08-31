В Оренбурге появился портал между мирами

Оренбург, , 11:42 — REGNUM Рисунок размером около 300 квадратных метров в виде портала между мирами появился на стене девятиэтажного жилого дома по улице Восточной. Его нарисовали уличные художники в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия», организованного при поддержке «Газпромнефть-Оренбург», сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

«Космические тема и масштаб арт-объекта соответствуют занимаемой площади: на еще недавно уныло-серой стене теперь изображен радужный туннель в пространстве — так называемый мост Эйнштейна-Розена — и свободно парящие в открытом космосе космонавты», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Дарья Мельникова сообщила, что идея подарить оренбуржцам портал между мирами возникла в прошлом году. Тогда город посетил российский писатель Лев Данилкин, автор книги о первом космонавте Юрии Гагарине. Мельникова добавила, что выполненная художниками работа будет снабжена небольшим описанием изображенного астрофизического явления, чтобы заинтересовать людей, побудить их узнать о нем.

«Стенограффия» — ежегодный фестиваль уличного искусства (стрит-арт), объединяющий художников из разных городов и стран. Он зародился в 2010 году в Екатеринбурге, а с 2015 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» проводится в 10 населенных пунктах страны, в том числе в Оренбурге.