Угроза блокировки «Яндекс.Видео» миновала

Москва, , 11:40 — REGNUM На сегодняшний день основания, по которым Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, может заблокировать сервис «Яндекс.Видео» отсутствуют. Об этом заявили в Роскомнадзоре 31 августа.

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Как уточнили в ведомстве, это показала проверка, проведённая специалистами Роскомнадзора.

«Основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют», — сказали в пресс-службе ведомства.

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«Газпром-медиа»: «Яндекс» удалил не весь пиратский контент

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к нелицензионному контенту. Речь идёт о ссылках на пиратский контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Они должны исчезнуть из выдачи сервиса до вечера 30 августа, в противном случае сервис может быть заблокирован. 30 августа пресс-служба «Яндекса» сообщила, что руководство компании приняло решение удалить все ссылки из поиска на пиратский контент, так как опасается блокировки сервиса «Яндекс.Видео» Роскомнадзором. Позднее холдинг «Газпром-Медиа» заявил, что компания удалила из поисковой выдачи пиратский видеоконтент лишь частично.

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