Суздаль и Гороховец признаны особо привлекательными для туристов

Суздаль, Владимирская область, , 11:29 — REGNUM Суздаль и Гороховец (Владимирская область) вошли во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Евразийской организации экономического сотрудничества.

Решение было принято Международным комитетом по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма на заседании в Пекине. Инициативу единогласно поддержали эксперты из 48 стран.

«Включение города целиком во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности, это уникальное и редкое решение Международного комитета, подтверждающее особый Всемирный статус туристской привлекательности старинных русских городов Суздаль и Гороховец», — сказал председатель генсовета Евразийской организации экономического сотрудничества Игорь Рыбаков.

Отметим, что Всемирный список объектов особой туристской привлекательности сейчас насчитывает 2 тыс. 178 объектов во всех странах мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гороховец в 2018 году отметил 850-летие, а в 2024 году в регионе отметят 1000-летие Суздаля. В августе 2018 года стало известно, что города стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». В общей сложности благодаря этому Суздаль и Гороховец получат 42 млн долларов.

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