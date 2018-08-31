«Казаньоргсинтез» отметили почетом за вклад в развитие социальных проектов

Казань, , 11:18 — REGNUM За активное участие в социально-значимых проектах и в знак признания экономических достижений «Казаньоргсинтез» отметили почетом, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

Среди наиболее известных реализованных при участии предприятия проектов — восстановление озер Лебяжьих, реконструкция парка «Сосновая роща», а также несколько благотворительных акций.

Торжественная церемония, во время которой «Казаньоргсинтез» был включен в Книгу Почета Казани, состоялась накануне. Во время мероприятия глава администрации столицы Татарии Ильсур Метшин вручил свидетельство о внесении в Книгу Почета генеральному директору «Казаньоргсинтеза» Фариду Минигулову.

«Казаньоргсинтез» — российская химическая компания, крупнейший в стране производитель полиэтилена. Штаб-квартира компании и основное производство расположены в Казани.

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