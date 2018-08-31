Ролик с танцующими новосибирскими полицейскими исчез из интернета

Новосибирск, , 11:14 — REGNUM Видеоролик, на котором танцуют и поют действующие сотрудники транспортной полиции, был удалён, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 27 августа управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу разместило на YouTube ролик, на котором полицейские танцуют и поют на фоне новосибирского аэропорта «Толмачево», железнодорожного вокзала «Новосибирск-главный» и, плавая на патрульном катере по Оби. По данным на утро 31 августа видео посмотрели почти 4 тыс. человек, оставляя свои комментарии, среди которых были как позитивные, так и критические.

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Некоторое время назад видео перестало воспроизводиться, а на канале YouTube, где оно размещалось, говорится, что оно удалено пользователем, который его добавил.

В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу затруднились ответить, почему ролик исчез из интернета.

«Не готовы ответить. Наверное, технический сбой. Может быть и удалили», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автором видео под названием «Три линии судьбы» с танцующими и поющими транспортными полицейскими выступила начальник культурного центра окружного управления транспорта МВД Наталья Басова. На его создание ушло около двух недель.