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Уходящее лето в Москве может побить рекорд по числу теплых дней

Общество

«Метеорологическое лето... продолжается до сих пор»

Москва, 31 августа 2018, 11:03 — REGNUM  Метеорологическое лето в Москве, которое началось в конце апреля 2018 г., может стать рекордным по количеству теплых дней. Об этом в пресс-службе центра погоды «Фобос».

"Метеорологическое лето… продолжается до сих пор, — говорится в сообщении. — Его длительность уже составила 123 дня»

Отмечается, что уходящее метеорологическое лето-2018 пока занимает третье место за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь лету 1996 года (130 дней) и лету 1967-го (127 дней).

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