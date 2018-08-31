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Убийца дочери челябинского директора не добился смягчения наказания

Общество

Приговор вступил в законную силу

Челябинск, 31 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Верховный суд России отказался менять приговор продавцу, осуждённому за убийство 44-летней дочери бывшего директора Челябинского тракторного завода. Почти 20 лет осуждённый пробудет в колонии строгого режима.

Напомним, Челябинский областной суд вынес Николаю Е. приговор 23 марта 2018 года. Гражданин был признан виновным в мошенничестве, а также в убийстве, целью которого и было скрыть мошенничество. Суд выяснил, что с августа по 5 декабря 2016 года Е. получил от шестерых граждан предоплату за покупки сантехники, на общую сумму около 300 тыс. рублей. Но сантехники люди так и не увидели.

5 декабря дочь экс-директора ЧТЗ пришла в магазин за ранее оплаченной сантехникой. Но менеджер отказался вернуть ей деньги и не исполнил своих обязательств по продаже товара. Затем он нанёс ей не менее 170 ножевых ударов. Женщина скончалась.

Позднее следователи выяснили, что он заманил женщину в магазин, и целью расправы было стремление скрыть эпизод мошенничества.

Областной суд приговори его к 19 годам строгого режима. Супругу погибшей он заплатит 2 млн рублей морального вреда и возместит 80 тыс. рублей материального ущерба.

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Бытовые убийства
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