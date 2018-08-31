В Ярославской области жителям пригрозили убрать детские городки

г. Углич, Ярославская область, , 11:05 — REGNUM В поселке Отрадный Угличского района Ярославской области прокуратура не дала управляющей компании демонтировать детскую игровую площадку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Управляющая компания ООО «УК Жилсервис» направила жильцам уведомление о необходимости проведения общего собрания. На нем предлагалось решить вопрос об увеличении тарифа на содержание жилого помещения. В него предложили включить содержание элементов детских площадок. Если жильцы не захотят платить больше, управляющая компания грозила демонтировать детские городки.

К нам обратилась жительница одного из домов, и когда мы проводили проверку, то выяснили, что управляющая компания направила такие письма в 10 домов. Администрация поселка высказала свою позицию: детские городки входят в общее домовое имущество и управляющая компания должна их обслуживать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. прокурора Угличской межрайонной прокуратуры Наталья Елисеева.

Однако прокуратура встала на сторону жителей: по результатам проверки сделан вывод о том, что детские площадки не входят в перечень имущества многоквартирного дома. Значит, управляющая компания не вправе брать деньги за их содержание. А тем более, принимать решение об их демонтаже.

Директору управляющей компании прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушение законодательства, в том числе недопустимости демонтажа игрового оборудования. Ранее похожая ситуация возникала в областном центре. Только там власти пошли иным путем — плата за детские городки была введена постановлением мэра. После протеста прокуратуры мэрия исключила эту строку.

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